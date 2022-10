Energiekrise sorgt für Bauwut in der Wärmebranche

Hargassner verdoppelte Produktionskapazität

Auch Biomasseheizungsspezialist Hargassner versucht, die Kapazitäten hochzuschrauben. In Weng wurden in der erst 2018 eröffneten Energy-World zuletzt neue Produktionsflächen geschaffen: So können jährlich statt wie bisher „nur“ 15.000 Kessel nun sogar 30.000 hergestellt werden. Mit Oktober übernahmen die Innviertler Metallbau Pichler mit Sitz in Tiefgraben bei Mondsee.