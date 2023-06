Arbeiterkammer klagt gegen Strompreiserhöhung

Für die Konsumenten will die AK erreichen, dass solche Schritte in Zukunft besser nachvollziehbar sind. „Was wir für die Konsumenten wollen, ist Transparenz! Energieanbieter müssen eine Offenlegung bei der Beschaffung von Strom und bei der eigenen Stromerzeugung bieten“, stellt der AK-Präsident klar. „Nur so können Strompreisänderungen auch nachvollziehbar begründet werden.“