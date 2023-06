Nach Vorfall mit Neymar: Formel 1 prüft Änderungen

Problem besteht auch bei anderen Rennserien

Es sei ein grundsätzliches Problem, „nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der Formel E, in der Langstrecken-WM und in anderen Rennserien, dass zu viele Menschen in der Startaufstellung sind“, sagte Sulayem. Es liege in der Verantwortung der FIA, ein sicheres Umfeld für alle Beteiligten zu schaffen. Bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen diese Vorfälle zukünftig für schillernde Gäste aus Sport und Show haben werden.