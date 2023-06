Schwedischer Fanzug pilgert Richtung Stadion

Bilanz spricht für Österreich

Die Ausgangslage für Österreich könnte besser nicht sein. Noch nie hat unser Nationalteam in einer WM- oder EM-Qualifikation daheim in Wien gegen Schweden verloren (vier Siege, zwei Unentschieden) - gelingt heute im vollen Happel-Stadion Pflichtspiel-Heimsieg Nummer 5, wäre dies wohl der größte und wichtigste Schritt zur EURO 2024 in Deutschland. Dann hätte Österreich nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto, die Schweden nach drei Spielen drei - erledigt Rot-Weiß-Rot dann im Herbst die Pflichtaufgaben in Aserbaidschan und Estland erfolgreich, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn uns die Skandinavier noch einen der ersten beiden Gruppenplätze wegschnappen würden.