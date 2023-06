Keine Lösung in Sicht: Ärzte und Stadt im Clinch

Bereits Streikschulungen in anderen Kliniken

Doch die Klinik Ottakring ist nicht die einzige Einrichtung, die sich bereits auf einen potenziellen Streik vorbereitet. In der Donaustadt gab es diese Woche bereits erste Streikschulungen und Infogespräche. Zudem forderten die Pfleger der Zentralen Notaufnahme Ottakring mehr Engagement der Gewerkschaft. So heißt es: „Wir sind der Meinung, dass die Gewerkschaft Younion unbedingt einen energischen Arbeitskampf für die Verbesserung der Bedingungen im Gesundheitsbereich führen muss, der auch in einem streikhaften Notbetrieb gipfeln kann.“