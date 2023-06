Wirbel bei ÖFB-Gegner: Jetzt wehrt sich Courtois!

Thibaut Courtois hat für mächtig Aufregung in Belgiens Nationalteam gesorgt. Der Torhüter erschien am Sonntag nicht beim Treffpunkt in Tubize und reiste nicht mit zum EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Estland. Nach den Aussagen von Teamchef Domenico Tedesco wehrt sich nun der Real-Madrid-Star.