Teamchef reagiert: „Bin überrascht und schockiert“

Thibaut Courtois hat für Aufregung in Belgiens Fußball-Nationalteam gesorgt. Der Torhüter erschien aufgrund eines Streits um die Kapitänsbinde am Sonntag nicht beim Treffpunkt in Tubize und reiste nicht mit zum EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Estland. „Ich bin überrascht und schockiert. Wir haben nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren würde“, sagte Teamchef Domenico Tedesco am Montagabend auf einer Pressekonferenz vor dem Estland-Spiel.