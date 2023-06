Wie Asia-Hornissen unsere Honigbienen bedrohen

Nur vereinzelt war in den letzten Jahren ein leises, mediales Summen über die invasive Art zu bemerken: 2005 soll der erste asiatische Brummer bereits bei Bordeaux in Frankreich entdeckt worden sein. Mittlerweile ist die „Vespa velutina“ in ganz Frankreich und Portugal flügge und hat ihre Fühler auch schon nach Mallorca ausgestreckt.