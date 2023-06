Admiras Neuer war schon mit 16 Jahren Trainer

Sein WhatsApp-Slogan lautet „I’m working on a dream“. Also stellt sich die Frage, an welchem Traum arbeitet Thomas Pratl, der neue Chefcoach der Admira? „Früher war’s die Champions League“, lacht der 32-Jährige, „jetzt wünsche ich mir einfach, dass es mir gut geht, dass ich Spaß an dem habe, was ich tue - und das ist bei der Admira der Fall.“