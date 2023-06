Admiras Trainerteam: Stöger trifft Entscheidung

Im Klartext: Tommy Wright, Thomas Pratl, Michael Gruber und Tormanntrainer Wolfgang Knaller werden am Mittwoch die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison in Angriff nehmen. Wenn auch - zumindest offiziell - in neuer Rollenverteilung. Der 32-jährige Pratl, seit sechs Jahren in der Akademie tätig, in den letzten sechs Runden des abgelaufenen Spieljahres Assistent von Wright, ist als einziger im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz, die die Admira braucht, um im März eine Bundesliga-Lizenz beantragen zu können. Der Burgenländer ist somit der neue Chef. Nicht einfach für den 27-jährigen Wright, der sich Bedenkzeit erbeten hatte, schließlich aber zustimmte: „Wichtig ist, dass Kontinuität herrscht. Wenn’s nur in dieser Konstellation geht, soll es mir recht sein.“