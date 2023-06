Spargel tot, Kirschen rot: Johannes und Lostage

Der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. Zu dieser Sommersonnenwende wurden seit jeher Feuer entzündet. Kurz darauf, am 24. Juni, lodern mancherorts ebenfalls Flammen zu Ehren eines besonderen Heiligen: Johannes der Täufer wird an seinem Geburtstag gefeiert, was sonst nur noch Maria im Heiligenkalender zugestanden wird (8.9.).