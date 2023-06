Ermittlungen gegen kosovarische Polizisten

Laut der Staatsanwaltschaft in Kraljevo wurden Ermittlungen im Zusammenhang mit „unerlaubter Produktion, Haltung, Tragen und Vertrieb von Waffen und Sprengstoff“ eingeleitet. In einer ersten Reaktion hatte Petar Petkovic, Leiter des Regionalbüros für den Kosovo, am Mittwoch noch von möglichem Terrorismus gesprochen. Dieser Vorwurf scheint aber inzwischen vom Tisch zu sein. Den Festgenommenen droht eine Haftstrafe zwischen zwei und zwölf Jahren.