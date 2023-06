Filme mit Teichtmeister bei Filmpreis vertretbar?

In zwei für den Österreichischen Filmpreis 2023 eingereichten Filmen wirkt Florian Teichtmeister mit, der wegen des Besitzes von sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zum Leid zahlreicher Kinder beigetragen hat. Dennoch wurden diese nicht vom Filmpreis ausgeschlossen. Was hält die „Krone“-Community von dieser Entscheidung? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!