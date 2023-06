Wie genmanipulierte Bäume das Klima retten sollen

Kohlendioxid (CO2) kann der Atmosphäre auf verschiedene Arten entzogen werden, beispielsweise mit stromhungrigen „CO2-Saugern“, die sich allerdings nur dort lohnen, wo es ein Überangebot erneuerbarer Energie gibt. CO2 in Pflanzen zu binden, gilt als vielversprechende Alternative - und hier setzt ein US-Start-up aus dem Silicon Valley an, das unser Klima nicht durch bloße Aufforstung, sondern durch die Pflanzung gentechnisch modifizierter „Superbäume“ retten will. Es wäre nicht das erste Mal in der Erdgeschichte, dass Pflanzen das Klima verändern.