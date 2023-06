Rapid: Kaloc im Visier - ist er das Risiko wert?

Rapid müsste Geld in die Hand nehmen

Ein weiterer Haken: Kaloc, dessen Marktwert bei 700.000 Euro liegt, hat in Ostrau, Tschechiens Liga-Elften, noch bis 2026 Vertrag. Katzer müsste also Geld, das Rapid nicht hat, in die Hand nehmen. Fraglich, ob Kaloc das (finanzielle) Risiko für grün-weiße Verhältnisse wert ist. Mit Mayulu, Cvetkovic und Kaygin sind drei Neue bereits fix. Trainingsstart ist am 25. Juni.