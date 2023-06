Laimer: „Habe schon im Frühjahr unterschrieben“

„Ist natürlich nicht schlecht für uns“

Tedesco verfolge einen „anderen Ansatz“ als Rangnick. „Mehr kompakt hinten stehen, weniger ganz vorne draufpressen.“ Sein Ex-Coach muss am Samstag im EM-Qualifikationsmatch in Brüssel gegen Österreich auf den verletzten Topstar Kevin den Bruyne verzichten. „Es ist immer schade, wenn so ein Weltklassespieler ausfällt. Man will sich mit den Besten messen. Aber wenn so ein Spieler beim Gegner fehlt, ist das natürlich nicht schlecht für uns“, meinte Laimer.