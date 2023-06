Salihamidzic-Sohn wettert gegen Manchester City

Manchester City hat sich am Samstag zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions-League-Trophäe geschnappt. Zum Ärger von Nick Salihamidzic. Der Sohn von Ex-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wetterte in den sozialen Medien gegen die Truppe von Star-Trainer Pep Guardiola.