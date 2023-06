City-Coach Pep Guardiola hat den größten Druck

Ich freue mich sehr auf das Finale der Champions League. Manchester City gegen Inter Mailand - das verspricht eine spannende Begegnung zu werden, in der aber nicht viele Tore fallen. Von der Papierform her müsste City gewinnen, aber was rennt schon nach der Papierform? Wer hätte gedacht, dass Dortmund in der letzten Runde in Deutschland im Fernduell mit den Bayern noch den Titel verspielt?