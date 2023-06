CL-Prämien: Manchester City ist der Champion

Die Spirale dreht sich immer weiter nach oben, der Plafond ist längst nicht erreicht. Kassierte der Premierensieger der Champions League, Olympique Marseille, 1993 3,51 Millionen an Prämien, so ist die Königsliga 30 Jahre später längst in dreistelligen Dimensionen angekommen. Die Daten-Experten von „Swiss Ramble“ erstellten vor dem heutigen Finale ein Ranking über die laufende Saison 2022/23 - Manchester City ist Platz eins nicht mehr zu nehmen. Die „Citizens“ halten bei bislang 127 Millionen Euro an Einnahmen: 15,6 Millionen gab es - wie für jeden der 32 Teilnehmer - dabei allein an Startgeld.