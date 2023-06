Pique rechnet mit Ex-Klub FC Barcelona ab

Bei Inter Miami soll Messi kolportierte 50,5 Mio. Euro pro Jahr verdienen. In Frankreich wurde „La Pulga“ (der Floh) nicht glücklich. Das frühe Scheitern des neureichen Klubs in der „Königsklasse“ kreideten die PSG-Ultras vor allem Messi an, der zuletzt oft von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Er brachte es für Paris in 74 Bewerbspartien auf 32 Tore und 35 Assists.