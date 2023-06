Ärztekammer will „Terminschwänzer“ abstrafen

Abholstationen für rezeptfreie Medikamente geplant

Rezeptfreie Medikamente können künftig nicht nur in Apotheken, sondern auch an Abholstationen erworben werden. Diese müssen unmittelbar an die jeweilige Apotheke anschließen, wie am Dienstagabend im Nationalrat beschlossen wurde. Darüber hinaus wird die freie Apothekenwahl gesetzlich verankert.