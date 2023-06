Ab ca. 16 Uhr LIVE: Thiem gegen Martínez

Nun geht es für Thiem in der nächsten Runde gegen den Spanier Pedro Martinez. „Ich kenne ihn gut und habe mit ihm in diesem Jahr sogar schon einmal Doppel in Südamerika gespielt. Vor ein paar Monaten war er noch in den Top 50 gestanden und ist ein richtig guter Spieler. In dem Match gilt es, an meine gute Aufschlagleistung der ersten Partie anzuknüpfen und öfter in die Situation zu kommen, das Spiel selbst zu dominieren.“