Deal in der Kirche: „Auto für noch zehnmal Sex“

„Das Ganze klingt nach einem Drehbuch für einen Hollywood-Film“, räumt Verteidiger Andreas Reichenbach in seinem Plädoyer ein. Was sein Mandant, früherer Nationalteam-Kicker in Polen, in dem Prozess in Korneuburg (NÖ) berichtet, ist höchst ungewöhnlich: „Nach der Scheidung 2016 ist meine Frau nicht ausgezogen. Wir teilten uns weiter das Bett.“ Auch dann noch, als die Frau längst einen Neuen hatte. 2022 kam es zum endgültigen Bruch. Und zu einer unglaublichen Vereinbarung - getroffen in der Kirche. Diese lautete: Noch zehnmal Sex und zehnmal Oralverkehr, dafür bekomme die Frau das Auto.