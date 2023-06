Doskozil blickt bereits auf die Landtagswahl 2025

Aufmunternde Worte

„Ich hoffe, ihr unterstützt auch Andreas Babler, so wie er euch unterstützt hätte“, so die Botschaft einer Bürgerin an die SPÖ via Internet. „Danke, dass du vom Burgenland aus weiter zum Erfolg der Bundespartei beitragen wirst“, fügt sich ein Parteifreund nahtlos in den Chor Hunderter positiver Stimmen für Doskozil ein.