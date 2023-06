Ballsport und Selbstverteidigung im Prater

Neben den GEDS Summer Camps für 10 bis 16-Jährige am Stubenbergersee in der Steiermark (18.-23. Juni und 2.-8. Juli) werden zusätzlich Tagescamps im Prater im Museum Königreich der Eisenbahnen (1. Juli-2. September) angeboten. Dort werden die Kinder von 8.30 und 16 Uhr - In- und Outdoor - betreut und gecoacht.