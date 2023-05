Orbán: „Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen“

Weitere Militärhilfen seitens des Westens würden nur zu mehr Todesopfern führen, führte Orbáb weiter aus. „Schauen wir uns die Realität an und den Fakt, dass die NATO keine Truppen in die Ukraine entsenden will. Aus diesem Grund kann es für die armen Ukrainer keinen Sieg auf dem Schlachtfeld geben“, so der rechtskonservative Regierungschef. Der Krieg könne nur gestoppt werden, „wenn die Russen eine Vereinbarung mit den USA treffen“, hielt Orbán fest.