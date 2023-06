Schirme aufspannen: Regen kehrt ins Land zurück

Wechselspiel aus Sonne und Wolken

Auch am Dienstag bleibt das Wetter bundesweit unbeständig: Sonne und Wolken wechseln einander ab und vor allem in der Osthälfte kann es zu teils kräftigen Schauern kommen. Gewitter werden dann auch am Nachmittag erwartet. Ruhiger geht es im Westen zu: Dort bleibt das Wetter etwas stabiler - auch die Sonne lässt sich häufiger blicken. Auch am Dienstag sind in der Früh Temperaturen bis zu 15 Grad zu erwarten, am Tag können sogar bis zu 25 Grad erreicht werden.