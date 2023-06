Swiatek stürmt weiter, „Wunderkind“ gestoppt

„Mirra hat eine große Zukunft vor sich“

Besonderes Lob gab es am Samstag von Gauff an die ihr unterlegene Andrejewa: „Mirra ist super jung und hat eine große Zukunft vor sich. Sie kann sich auf sehr vieles freuen.“ Die 16-Jährige hatte schon in Madrid mit Siegen über zwei Top-20-Spielerinnen aufgezeigt. Vom Talent her wird sie schon in einem Atemzug mit Serena Williams oder Martina Hingis genannt. In Sachen Spielintelligenz ist sie schon jetzt sehr weit.