Fan-Krawalle überschatten deutsche Relegation

Ein Jahr nach dem Bundesliga-Abstieg stehen die Ostwestfalen damit vor dem erneuten Absturz. Ivan Prtajin (6. Minute), Johannes Wurtz (50.), Benedict Hollerbach (60.) und John Iredale (82.) erzielten die Tore für die Hessen, die vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag in Bielefeld beste Aussichten auf den Aufstieg in die zweite Liga haben.