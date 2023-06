Austria Wien gegen Red Bull Salzburg - ab 17 Uhr

„Verlängerung“

Geht das Unterfangen schief - so wie stets in den 16 Pflichtspielduellen mit Salzburg seit dem bisher letzten Austria-Sieg am 27. Mai 2018 - muss man als Fünfter im Play-off am Donnerstag bzw. Sonntag kommender Woche in die „Verlängerung“. Gegner ist der Gewinner des Halbfinales (Montag) zwischen dem WAC und Lustenau oder Hartberg. Der Blick ist laut Wimmer aber wie immer nur in die unmittelbare Zukunft gerichtet. „Natürlich haben wir alle Facetten im Kopf, auch den Donnerstag. Wir können aber keine Rücksicht nehmen und etwas schonen. Das wichtigste Spiel ist das nächste“, betonte der Bayer.