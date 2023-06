„Anton Bruckner ist ein großer Kosmos“

Das Bruckner Orchester Linz (BOL) ist eine weltweit gefragte Größe unter den Klangkörpern. Seine CD-Editionen werden sogar in amerikanischen Blogs besprochen. „Fabulous“ - so der Tenor. Das BOL ist aber auch in ganz Österreich gefragt: Die Konzerte führen Markus Poschner und seine Musiker im kommenden Jahr nicht nur in den Wiener Musikverein, sondern auch zu den Salzburger Festspielen und an den Bodensee.