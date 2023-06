Überraschend: Klagenfurt verabschiedet dieses Trio

Am Samstag läuft Austria Klagenfurt zum letzten mal in dieser Bundesliga-Saison auf. Tabellenplatz sechs ist in der Meistergruppe bereits einzementiert, gegen Rapid ist im eigenen Stadion also keine Rangverbesserung mehr möglich. Im Hintergrund laufen natürlich schon die Kaderplanungen. Und die haben aktuell auch einige Überraschungen parat. Zumindest was ein Klagenfurter Trio angeht.