Millionencoup für US-Marke mit Wasser aus OÖ

„Swedish House Mafia“ ist überzeugt

Liquid Death selbst ist dagegen in puncto Kommunikation extrem offensiv: Bei einer Finanzierungsrunde sammelten die US-Amerikaner zuletzt 70 Millionen US-Dollar von Investoren ein. Die Unterstützer sind durchwegs prominent: So ist auch die Musikformation „Swedish House Mafia“, bekannt etwa durch Lieder wie „Don‘t You Worry Child“, an Bord. Die Firmenbewertung von Liquid Death liegt bei 700 Millionen Dollar. Und das mit Wasser aus Oberösterreich, das in Dosen abgefüllt wird ...