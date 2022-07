US-Marke „versilbert“ Wasser aus Oberösterreich

„Trendgetränk“ aus den Alpen

Das Wasser wird in den USA jedenfalls schon in insgesamt fünf Varianten verkauft - still und prickelnd, dazu gibt‘s noch drei Geschmacksrichtungen. Eine 500-Milliliter-Dose wird im Supermarkt in Amerika um 1,69 Dollar verkauft, das sind umgerechnet 1,67 Euro. Laut ORF-Korrespondent Christophe Kohl gilt Liquid Death als „Trendgetränk“ in den USA: „In Clubs kann das Wasser aus den österreichischen Alpen fünf Dollar und mehr kosten“, twitterte Kohl.