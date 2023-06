Eine Reise durch die Zeit in Rom

Grüner Luxus in der Innenstadt

Six Senses ist ein Hotel und Spa-Managementunternehmen, das sich sehr früh dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat und mit dem Hotel in Rom nicht nur das erste Haus in Italien eröffnet hat, sondern auch in einer Metropole. Weltweit gibt es 19, keines gleicht dem anderen, die meisten liegen auf tropischen Inseln oder am Strand, und so ist es eine richtige Premiere. Normalerweise gibt es in den Resorts Hühner, die die Frühstückseier legen, einen Garten, der Gemüse und Kräuter liefert, aber wie setzt man diesen nachhaltigen Aspekt in einer Großstadt um, noch dazu in einem Palazzo aus dem 15. Jahrhundert?