Neuer Vertrag! Hartberg holt Offensivmann an Bord

„Ich bin sehr froh in Hartberg zu bleiben. Ich habe mich von Tag eins an hier sehr wohlgefühlt und werde alles daran setzen, meinen Teil dazu beitragen, damit wir nächstes Jahr richtig angreifen“, freut sich Prokop in einer Aussendung. Der erste, wichtige Baustein für die neue Mannschaft ist gefunden. Das freut auch Obmann Erich Korherr: „Er passt perfekt in die Mannschaft und hat uns sowohl sportlich als auch menschlich in den letzten vier Monaten überzeugt. Diese Fixverpflichtung hatte für uns hohe Priorität, da er aus unserem Offensivspiel nicht mehr wegzudenken ist.“