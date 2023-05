Wie halten Sie es mit dem Rauchen?

Heute ist Weltnichtrauchertag. Trotzdem hat sich die Zahl der Jugendlichen, die zur Zigarette oder nikotinhaltigen Produkten greifen, nach jahrelangem Abwärtstrend, zuletzt wieder erhöht. Der weltgrößte Tabakhersteller hat unterdessen entschieden, sein Portfolio an Produkten zu verringern und zukünftig vermehrt auf Alternativen zur klassischen Zigarette zu setzen. Genau diese harmloser erscheinenden Formen der Konsumation sprechen naturgemäß eher die jüngere Generation an, sind letztlich aber ebenso wenig gesundheitsfördernd. Was halten Sie von den neuen nikotinhaltigen Produkten? Glauben Sie, dass dadurch eine Verbesserung möglich ist und die Gesellschaft mehr Abstand zu Tabak und und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken findet? Wird genug Präventivarbeit geleistet oder braucht es mehr Aufklärung an Schulen, um Jugendliche von der Sucht abzuhalten? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!