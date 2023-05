Karner verteidigt Einsatz gegen Klimaaktivisten

Am Rande der Europäischen Gaskonferenz im März dieses Jahres kam es zu teils heftigen Auseinandersetzungenen zwischen der Polizei und Klimaaktivisten. Die Exekutive setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, um den Tagungsort, das Marriot-Hotel am Wiener Parkring zu schützen. Der Polizeieinsatz geriet in die Kritik. Greenpeace sprach von einer „unverhältnismäßig harten Reaktion“. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) rechtfertigt nun den Einsatz in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch die Grünen.