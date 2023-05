Neuanfang mit weniger Demokratie in Ried gefordert

Reifeltshammers Job in Gefahr

Dabei gäbe es sooo viele Fragen: Wie geht’ es weiter? Mit wem geht’s weiter? Was sind die Ziele? „Es ist Aufgabe des Präsidiums, das zu erklären – ich hab’ alles vorbereitet“, sagt Wöllinger. Trotz eines offenbar sehr guten Zweitliga-Budgets gibt’s auch Kündigungen und neue Arbeitsverträge mit reduzierten Wochenstunden für Mitarbeiter. Wen es von der ersten Front erwischt? Eher nicht Trainer Max Senft! Auch nicht Fiala! Aber wohl Reifeltshammer! Wobei nun oft zu hören ist, was schon letzten Sommer gemunkelt worden war: Dass die Sportchefs etwa am Transfer-Fiasko weniger Schuld tragen sollen als der sich in diese Belange ständig einmischende Vorstand. Deshalb gibt es unabhängig von der personellen Neuaufstellung die Forderung: Ried braucht klarere Strukturen und weniger Demokratie!