Das passiert jetzt mit der einstigen Ekel-Garage

Ein verärgerter Leser informierte die „Krone“ im Dezember 2022 über die fürchterlichen Zustände in der Garage. Beim Lokalaugenschein wurde klar: Hier ist Gefahr in Verzug! Drogen-Spritzen, Exkremente und Müll in den Stiegenhäusern. Taubenschwärme, Obdachlose und ein beklemmendes Sicherheitsgefühl auf den dusteren Parkflächen. Und das bei laufendem Betrieb! Der Auszug von Fitnessstudio und Cineplexx-Kino hatte der Immobilie zugesetzt.