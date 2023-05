In der Neuauflage war Jurij chancenlos

In der Qualifikation war Rodionov gegen Pouille lange auf Siegkurs gewesen, hatte den ersten Satz gewonnen, war dann aber vor allem auch am französischen Publikum gescheitert. In der ersten Runde am Pfingstsonntag spielten die Fans keine dermaßen entscheidende Rolle. Zwar hatte Rodionov gleich im ersten Game zwei Breakbälle, die ungenutzt blieben, danach war er aber weitestgehend so unterlegen, dass es die gut 2000 Zuschauer nicht als nötig empfanden, einen Hexenkessel zu entfachen. Mit 6:2 sicherte sich der überlegene Pouille, immerhin einstiger Top-10-Spieler, den ersten Satz.