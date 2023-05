Sainz schimpft am Funk und „beleidigt“ Ferrari!

Er ist schon einmal mit besserer Laune zu einem Grand-Prix-Wochenende gekommen und er hat auch schon launigere Formel-1-Rennen bestritten - Monaco 2023 wird Carlos Sainz wohl nicht in allerbester Erinnerung bleiben! Nach Zank mit „Amateur-Journalisten“ im Vorfeld funktionierte auch im sonntätigen Großen Preis von Anfang an wenig - was aus Señor Sainz bald einmal „Grumpy Carlos“ werden ließ …