Drogensüchtige stach Dutzende Male auf Hund ein

Am Dienstag gegen 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Haus in Kremsmünster gerufen, da dort die gesamte Wohnung voller Blut war. Mehrere Streifebesatzungen setzten sich daraufhin in Bewegung. Vor Ort eingetroffen, konnten die Beamten eruieren, dass eine 37-jährige Frau soeben in ihre Wohnung gekommen war und überall Blutlachen und Blutspuren bemerkt hatte. Im Garten der Wohnung fand sie dann ihre Stafford-Hündin „Leila“, die zahlreiche Stichwunden am Körper aufwies.