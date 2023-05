Karmasin-Urteil könnte richtungsweisend sein

Anwalt Sascha Flatz: „Das könnte Vorbildwirkung haben“

Viele Beobachter zeigten sich erstaunt. Sie hätten gerade im Betrugsfall eher mit einer Verurteilung gerechnet als bei den Preisabsprachen zu Studien für das Sportministerium. Hier setzte es 15 Monate bedingt. Der Richter attestierte Kronzeugin Sabine Beinschab, einst Mitstreiterin Karmasins und Schlüsselfigur in Studienaffären, hohe Glaubwürdigkeit. „Das könnte Vorbildwirkung haben“, sagt Strafverteidiger Sascha Flatz, der beim Prozess vor Ort war. „Auch wenn jeder Richter frei ist in Beweiswürdigung, so weist dies doch eine Richtung für folgende Prozesse.