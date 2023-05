Sich einmal selbst wie ein Schlossherr fühlen

Kaiser Maximilian hat es 1493 für die Gräfin Anna von Helfenstein, die als „Concubina ut dicitur Imperatoris Maximiliani“ galt, erbauen lassen. In den folgenden vier Jahrhunderten wechselte das Schloss Amberg mehr als 15 Mal seinen Besitzer. Bis Otto Scheyer 1929 in der Zürcher Zeitung ein Inserat entdeckte und seine Eltern über das zum Verkauf stehende Schloss per Brief informierte.