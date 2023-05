Phänomenal! 13. Meistertitel für Andreas Ulmer

Anm.: Berücksichtigt sind Spieler, die in der jeweiligen Meistersaison zumindest einen Einsatz verbuchten. Würde man auch Einberufungen in den Kader berücksichtigen, wäre etwa Ulmer bereits 14-facher Titelträger. Der Linzer saß für die Wiener Austria in deren Meistersaison 2005/06 achtmal auf der Bank. Salzburg-Tormann Alexander Walke holte 2021/22 mit einem Einsatz seinen achten Meistertitel. In den Saisonen 2019/20, 2020/21 und auch in der laufenden Saison stand er zwar stets zumindest einmal im Kader, absolvierte aber keine Spielminute in der Liga.