Autofahren ohne Kohlenstoff - geht das denn?

Hydrazin hat die Formel N2H2 - es besteht also aus Stickstoff (Symbol N) und Wasserstoff (Symbol H). Was nicht vorkommt, ist Kohlenstoff (Symbol C). Hydrazin gibt den Wasserstoff an einer Katalysatorfläche gern ab, die Brennstoffzelle nimmt ihn auf und verbrennt ihn mit Luftsauerstoff zu Wasser, dabei entsteht Strom, der das Fahrzeug antreibt. Was kommt aus dem Auspuff? Wasserdampf und Stickstoff. Für alle, die es nicht so haben mit der Chemie: Die Luft, die uns umgibt, besteht zu 80 Prozent aus Stickstoff, der ist komplett ungefährlich.