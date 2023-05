Eisheilige beenden ihr Gastspiel: Es wird wärmer!

Am Freitag startet der Tag über den Niederungen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie auch in der Südoststeiermark mit Restwolken oder mit zum Teil zäher hochnebelartiger Bewölkung. Am Nachmittag kann sich jedoch teilweise noch sonniges Wetter durchsetzen. Abseits der Nebelgebiete gibt es hingegen den ganzen Tag einen Wechsel aus Sonnenschein und stärkeren Quellwolken. Vor allem über den Alpengipfeln im Südwesten sowie auch in der Steiermark können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer entwickeln, sie bleiben aber lokal begrenzt. Besonders im Donauraum weht mäßiger bis lebhafter Ost- bis Südostwind. Die Frühtemperaturen liegen bei vier bis zehn Grad, die Nachmittagstemperaturen erreichen 14 bis 21 Grad, so die Geosphere Austria (vormals ZAMG).