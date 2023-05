EU verbietet ab 2024 Urwald-Schoko und Palmöl

Produkte wie Kaffee, Holz und Palmöl dürfen ab 2024 nur noch in der EU verkauft werden, wenn dafür nach 2020 keine Wälder geschädigt oder gerodet wurden. Die Regeln gelten auch für weiterverarbeitete Produkte wie Schokolade, bedrucktes Papier oder Möbel. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit hohen Strafen von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes in der EU rechnen.