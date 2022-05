Indonesien will Palmöl wieder weltweit verkaufen

Situation durch Ukraine-Krieg verschärft

Stark anziehende Preise für Rohstoffe und Energie sowie Lieferprobleme setzen der mittelständisch geprägten Süßwarenindustrie in Deutschland zu. Allein im April seien die Preise für Palmöl um 73,3 Prozent gestiegen, klagte der Branchenverband BDSI. Der Ukraine-Krieg verschärfe die Situation nun drastisch. „Diese in dieser Form noch nie dagewesenen Belastungen treffen die Betriebe in der Breite und immer häufiger in existenzbedrohendem Maße.“